Обещала слить фото: житель Татарстана стал жертвой шантажа из-за интимной переписки

Житель Татарстана отправил девушке свои интимные фотографии, а она угрожала опубликовать их в интернете, если тот не переведет ей 20 тыс. рублей, сообщает Kazanfirst.ru .

26-летний мужчина из Чистополя познакомился с красоткой в социальной сети, а затем продолжил общение в мессенджере. В ходе разговора девушка отправила ему свои снимки и попросила, чтобы он сделал то же самое.

Мужчина поддался на уговоры и отправил новой знакомой свои интимные фото. Сразу после этого девушка начала шантажировать его. Она угрожала распространить его фотографии в Сети в открытом доступе, если мужчина не переведет ей 20 тыс. рублей.

Испугавшись, что фото сольют в интернет, чистополец отправил ей деньги. Но новая знакомая на этом не остановилась. Она потребовала еще 30 тыс. рублей. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой аферистки, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее хакеры создали код, который способен взломать ресурсы фотографов, где они хранят архивные фотографии. В Сеть попали старые интимные кадры моделей и блогеров.

