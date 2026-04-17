Ефимов: в Лефортове построят деловой центр

В районе Лефортово появится деловой центр — его возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Чтобы это стало возможным, в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесли соответствующие корректировки, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Лефортово в рамках проекта КРТ город благоустроит 0,42 га земли, еще 1,65 га реорганизует девелопер. Инициатором проекта выступил сам правообладатель участка. Он планирует возвести там деловой центр, где, помимо офисных помещений, оборудуют научные лаборатории, магазины и точки общественного питания. Проектом предусмотрено и создание подземного паркинга. Нежилая наземная площадь всего объекта превысит 83 тыс. кв. м», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что вместе с землей девелопер приобрел существующие здания и действующий Институт стекла, который планирует сохранить и интегрировать в состав будущей застройки.

Девелопером выступает компания TOUCH. Она намерена сохранить историческую стеклянную мозаику, имеющую отношение к Институту стекла, а также мемориальную плиту в память о сотрудниках этого института.

Модернизация устаревшей промышленной зоны и продолжение научно-производственной деятельности дадут дополнительный импульс развитию высокотехнологичных направлений в Москве.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что участок находится на юго-востоке столицы по адресу: улица Душинская, вл. 7, з/у 7–3. Проект также предполагает полноценное благоустройство прилегающей территории: появятся озелененные зоны, современные пешеходные маршруты, места для отдыха посетителей и сотрудников. Реализация этого плана позволит не только рационально использовать землю, но и создать многофункциональное пространство, которое объединит работу, сервис и комфортную среду, став центром притяжения для бизнеса и местных жителей.

В Градостроительном комплексе столицы напомнили, что правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, определяющих порядок использования земельных участков и возведения объектов на них. Документ устанавливает, какие виды деятельности допустимы в конкретных зонах, а также какие условия необходимо соблюдать при проектировании и строительстве.

Программа комплексного развития территорий позволяет превращать бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки в комфортные городские пространства, которые естественным образом вписываются в городскую среду. В настоящее время в Москве на разных этапах проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.