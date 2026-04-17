Адвокат Швырева разъяснила штрафы за повреждение имущества в ДТП

Адвокат Надежда Швырева объяснила, какие штрафы и выплаты грозят водителю за повреждение остановок, знаков и других городских объектов в ДТП, сообщает MIR24.TV .

Если в аварии пострадали остановка, знак или ограждение, ответственность несет признанный виновником водитель. По статье 12.33 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — 25 тысяч, юридическим — до 300 тысяч. Дополнительно назначают санкции за само нарушение ПДД.

«Хуже всего, если вы решите уехать с места ДТП или откажетесь его оформлять. В таком случае по статье 12.27 КоАП РФ вам может грозить лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Так что лучше не рисковать», — предупредила Надежда Швырева.

Ущерб муниципальному имуществу взыскивают полностью по статье 1064 ГК РФ. ГИБДД фиксирует повреждения, власти рассчитывают стоимость ремонта и направляют документы в страховую виновника по ОСАГО. Если выплаты не хватает, разницу требуют с водителя, в том числе через суд.

При тяжком вреде здоровью или гибели человека наступает уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

Если виноват другой участник аварии, расходы оплачивает он или его страховщик, а штрафы за повреждение имущества к невиновному не применяют. Претензию можно оспорить, приложив схему ДТП и постановление ГИБДД.

«В любой ситуации главное — не уезжать с места ДТП, тщательно зафиксировать все обстоятельства аварии и своевременно обратиться в страховую компанию. Так вы существенно снизите риск оказаться один на один с расходами на ремонт поврежденного городского имущества», — подытожила адвокат.

