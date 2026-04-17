Дворцы-музеи Крыма нарастили поток и вернули утраченные реликвии

Ливадийский и Воронцовский дворцы увеличили посещаемость, возвращают исторические предметы и запускают реставрационные проекты. Музеи делают ставку на подлинные интерьеры и научную работу, сообщает Крымский журнал .

Посещаемость Ливадийского дворца выросла с 260 тыс. человек в 2023 году до 385 тыс. в 2025-м. Воронцовский парк в пиковые периоды принимает до 2,5 млн гостей. Руководители музеев говорят о переходе от «объекта показа» к культурному центру.

Директор Ливадийского дворца Лариса Ковальчук назвала три приоритета: «У нас сегодня три основные задачи: реновация парка, реставрация здания и реэкспозиция». Парк площадью 37 га требует замены сетей и укрепления склонов. Более 60 малых форм нуждаются в восстановлении.

Жюри с участием министра культуры РК решило сохранить мемориальный статус Ливадии. «Мы все-таки больше за то, чтобы музей остался мемориальным», — сказала Ковальчук. Музей выкупает утраченные предметы: при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова приобретено 60 экспонатов. Вазы из будуара императрицы и кухонный шкаф с маркировкой «Большой дворец, Ливадия» вернули на исторические места.

В Воронцовском дворце впервые реставрируют Голубую гостиную. «Реставрация стоит очень дорого», — отметил директор Александр Балинченко. Алупка развивается как культурный кластер при поддержке инвестора и республиканского бюджета.

Музеи проводят выставки с Царским Селом, Гатчиной и донскими музеями, развивают концерты и детские проекты. «Музей — как родниковая вода. Информация чистая, подлинная», — подчеркнул Балинченко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.