Экстремально похудевшая Пермякова показала фигуру в купальнике

Актриса Светлана Пермякова, известная по сериалу «Счастливы вместе», удивила поклонников заметными переменами во внешности. 54-летняя звезда продемонстрировала стройную фигуру после экстремального похудения, появившись в эффектном купальнике во время поездки на Камчатку, сообщает Super.ru .

Видео Пермяковой в бассейне опубликовала ее коллега Екатерина Волкова. На кадрах актриса позирует в ярком монокини с принтом, который подчеркивает изменившуюся фигуру актрисы. Волкова с юмором подписала публикацию: «Контент 18+ от Светика». Судя по видео, актриса чувствует себя уверенно и с удовольствием демонстрирует результаты своей работы над собой.

Обе артистки находятся в творческой поездке на Камчатке, где совмещают работу с отдыхом. На видео Светлана опускается в бассейн, окруженный снегом, что создает контрастный и эффектный кадр.

Поездка, судя по всему, проходит в расслабленной атмосфере. Актрисы не упускают возможности делиться яркими моментами с подписчиками. Поклонники уже оценили преображение Пермяковой и осыпали ее комплиментами в комментариях.

