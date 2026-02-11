Хакеры-извращенцы опубликовали в Сети старые интимные фото моделей

Хакеры создали код, который способен взломать ресурсы фотографов, где они хранят архивные фотографии. В Сеть попали старые интимные кадры моделей и блогеров, сообщает «112» .

Блогер из Пензы Карина пожаловалась подписчикам, что ее архивные снимки внезапно появились на форумах. Доказательство ей прислал неизвестный, который уверял, что действует из добрых побуждений, чтобы предупредить блогера.

Оказалось, что ситуация носит более масштабный характер. Некие хакеры-извращенцы взломали ресурсы фотографов и опубликовали в Сети интимные кадры моделей и блогеров. Многие из них написали Карине, что столкнулись с такой же историей.

Ранее стало известно, что «умные» секс-игрушки, управляемые со смартфона, несут серьезные риски утечки крайне чувствительных данных. Как пояснили эксперты, приложения-компаньоны для подобных устройств собирают детали сексуального поведения, частоту использования, настройки интенсивности, а также данные геолокации и IP-адреса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.