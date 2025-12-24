Хакеры могут получить доступ к личной информации через секс-игрушки

Эксперты предупредили о рисках утечки интимных данных через секс-игрушки

«Умные» секс-игрушки, управляемые со смартфона, несут серьезные риски утечки крайне чувствительных данных. Как пояснили газете «Известия» эксперты, приложения-компаньоны для подобных устройств собирают детали сексуального поведения, частоту использования, настройки интенсивности, а также данные геолокации и IP-адреса.

По словам эксперта по цифровой конфиденциальности Рэя Уолша, при использовании функции дистанционного управления гаджеты могут собирать информацию и о партнере.

«В случае утечки эти данные могут оказаться в руках злоумышленников и использоваться для шантажа», — предупреждают аналитики Крис Хоук и Пол Бишофф.

Специалист по информационной безопасности Иван Ануфриев отмечает, что интерес мошенников вызывают именно массовые продукты, а многие новые модели на рынке «грешат слабой защитой от киберугроз». Ведущий специалист «Стахановца» Алексей Миронов выделяет два основных типа угроз: нарушение приватности и «физический контроль», когда хакер может удаленно манипулировать работой устройства.

Основатель ГК «Аматус» Сергей Иванов добавляет, что взломанные гаджеты могут стать точкой входа для хищения финансовых данных или объединяться в бот-сети для DDoS-атак.

Для защиты эксперты рекомендуют соблюдать базовую кибергигиену: включать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение устройств, не хранить избыток личной информации в профилях и внимательно относиться к настройкам безопасности приложений.

