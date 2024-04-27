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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов ВСУ

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае частично приостановил работу после атаки ВСУ, сообщает ТАСС.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев рассказал, что 10 дронов прилетели в сам завод, разгорелся сильный пожар. НПЗ также мог получить скрытые повреждения.

Ранее были опубликованы кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани. Официального подтверждения подлинности видео нет.

В результате массированной атаки ВСУ на НПЗ была повреждена ректификационная колонна. Пострадавших нет.