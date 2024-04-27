В Сети опубликовали видео после взрыва в Славянске-на-Кубани

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Baza опубликовала кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани. Официального подтверждения подлинности видео нет.

На кадрах виден пожар, который произошел после взрыва. Огонь объял большую площадь.

Ранее средства ПВО сбили 66 дронов ВСУ над территорией Краснодарского края. Еще два украинских беспилотника поразили над Крымом.

В результате массированной атаки ВСУ на завод в Славянске-на-Кубани была повреждена ректификационная колонна. Пострадавших нет.