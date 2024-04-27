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Ректификационная колонна завода повреждена в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ

В результате массированной атаки ВСУ на завод в Славянске-на-Кубани была повреждена ректификационная колонна, заявил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своем Telegram.