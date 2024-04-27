Ректификационная колонна завода повреждена в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ
В результате массированной атаки ВСУ на завод в Славянске-на-Кубани была повреждена ректификационная колонна, заявил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своем Telegram.
«Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — сказано в сообщении.
Отмечается, что спасатели сумели ликвидировать возгорание, произошедшее в результате атаки.
Пострадавших, по словам главы района, нет.