Нож и молоток. Пенсионер признался в убийстве Симы, которую искали всей Москвой

сегодня в 16:42

В Москве пенсионер признался в похищении и убийстве собаки Симы

В Москве инициировано уголовное преследование в отношении 67-летнего мужчины, который признался в похищении и убийстве собаки породы бордер-колли по кличке Сима. Фигурант рассказал, что убивал пса ножом и молотком, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Предполагалось, что он похитил собаку, чтобы продать ее в корейский ресторан, но правоохранители этого пока не подтвердили.

Пожилой мужчина украл собаку 7 ноября рядом с гаражным боксом на улице Флотская в Новой Москве. Он посадил животное в машину и уехал в безлюдное место, где убил его с помощью ножа и молотка.

Хозяева искали Симу на протяжении нескольких дней. Ситуация активно освещалась в прессе. Позже Симу нашли мертвой.

Вскоре подозреваемый дал признательные показания и показал орудия убийства.

«Вину в краже собаки мужчина признал, показав, что после хищения убил животное», — сообщили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Пенсионеру может грозить до 5 лет лишения свободы.

«Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

