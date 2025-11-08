В Остафьево пропала собака после появления подозрительного мужчины во дворе

В подмосковном Остафьево второй день продолжаются поиски похищенной собаки. Владельцы животного подозревают, что пса могли украсть для нелегальной продажи в ресторан, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам хозяйки пропавшего бордер-колли по кличке Сима Ольги Леоновой, инцидент произошел 7 ноября в 13:42. Момент попал на камеры наблюдения. В это время муж женщины находился в гараже и отпустил на прогулку их питомца. Внезапно к участку подкатила машина. Из автомобиля вышел неизвестный мужчина, который осмотрелся по сторонам, пару минут приманивал собаку, затем выманил ее за территорию, затолкал в машину и быстро увез в неустановленном направлении.

Владельцы собаки подали заявление в правоохранительные органы, где было открыто уголовное производство. Параллельно Леоновы начали собственный розыск. Информация о похищении Симы появилась в социальных сетях. Откликнулись десятки добровольцев и неравнодушных местных жителей.

Некоторые из них опознали на записи Сергея Пая — человека, ранее фигурировавшего в полицейских сводках. По утверждению Ольги, этот мужчина занимается кражей домашних животных для последующей передачи в рестораны. Шесть лет назад в Ступине зоозащитники задержали семейство Пай из Кореи. Тогда при осмотре машины обнаружили порядка 20 собачьих ошейников, ножи и измученную немецкую овчарку. Луиза Пай призналась в краже животных, но утверждала, что улики им подбросили. Ее муж Сергей вину не признал.

Владельцы пропавшей собаки опасаются, что питомец мог попасть в заведение общепита. Семья Леоновых вместе с многочисленными добровольцами продолжают розыски Симы в надежде обнаружить ее невредимой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.