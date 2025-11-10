Смерть на совести живодера: украденная в Остафьеве собака не выжила

Украденную в Остафьеве Новой Москвы собаку Симу нашли мертвой. Ранее предполагалось, что ее похитили живодеры, чтобы продать на мясо в корейские рестораны, сообщает «112» .

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Правоохранители задержали подозреваемого, которого зовут Сергей Пай. Следствие планирует ходатайствовать об отправке мужчины в СИЗО.

Предполагается, что Пай вместе с супругой крал собак, чтобы затем продавать их в рестораны.

Бордер-колли по кличке Сима была похищена 7 ноября, когда хозяева отпустили ее на прогулку, пока сами находились к гараже. В этот момент к участку подъехала машина, оттуда вышел мужчина, который приманил собаку и затолкал ее в свою машину.

