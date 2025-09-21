сегодня в 11:29

Никита Кологривый пострадал при камнепаде в Дагестане

Российский актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане. Артист получил неприятную травму, сообщает «112» .

Кологривый посетил республику в рабочих целях — там он находится на съемках. Когда артист проезжал на машине по серпантину, начался оползень.

Сверху на трассу стали падать камни и грунт. Актеру и его сопровождающим пришлось расчищать дорогу, при этом оползень не завершился. Один из камней угодил в Кологривого.

Актер показал на видео, что поранил ногу. К счастью, тяжелых травм ему удалось избежать.

