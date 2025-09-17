Актер Илья Дель упал с высоты и попал в реанимацию в Петербурге

40-летний актер Илья Дель попал в больницу в Санкт-Петербурге после того, как упал с высоты. Это подтвердили в театре имени Ленсовета, в котором служит артист, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Обстоятельства происшествия не уточняется. В театре лишь рассказали, что это произошло «на днях».

Перед падением Дель успел отыграть два спектакля. Согласно афише, это было 13 и 14 сентября. Он играл в постановке «Театральный роман».

Из-за инцидента театр заменяет ближайшие спектакли с участием актера.

Это не первое происшествие, связанное с Делем. В апреле актер в ходе бытовой ссоры получил ножевое ранение. Это произошло в ночь перед премьерой спектакля «Театральный роман». Его тогда доставили в реанимацию, актер пережил операцию.

Илья Дель, помимо работы в театре, снимается в кино и сериалах. Среди работ с его участием — «Хождение по мукам», «Содержанки», «Цербер», «Хороший человек».