Нет настроения: перед смертью Умар Джабраилов жаловался подруге на жизнь

Накануне суицида бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов переписывался с подругой, которой пожаловался на плохое настроение. Зимой предприниматель часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, сообщает Mash .

Разговор состоялся в 18:51 по московскому времени. В последнее время у Джабраилова накопилось множество проблем — личных, деловых и связанных со здоровьем. Он обращался к врачам для обследований и часто болел.

Бывший сенатор также говорил о своем одиночестве, переживал, что рядом нет близкого человека, а дочери редко его навещают. Джабраилов упоминал, что не имеет собственного жилья и уже около полугода арендует квартиру.

1 февраля предприниматель отправился в Мекку вместе с друзьями. Его целью было помолиться и привести свои мысли в порядок. Однако после этого путешествия его состояние только ухудшилось. При этом Джабраилов активно занимался соцсетями, регулярно проводил встречи с командой, но часто менял специалистов, отвечавших за продвижение и ведение его аккаунтов.

Джабраилов покончил с собой в московских апартаментах. Врачи боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Шесть лет назад бизнесмен уже предпринимал попытку покончить с собой, но тогда все обошлось. Сейчас перед суицидом у Джабраилова заблокировали счета его ИП. Предварительно, эус-сенатора собираются похоронить в Чеченской Республике.

