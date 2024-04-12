Несколько взрывов прогремели в Винницкой области Украины

На территории Винницкой области Украины раздались несколько взрывов, сообщает РИА Новости .

О прогремевших взрывах написало украинское издание «Зеркало недели».

Ранее на Украине была объявлена воздушная тревога. Сигнал запустили в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях. В целом минувшей ночью она звучала по всей территории страны.

Недавно президент РФ Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульского договора с Украиной.