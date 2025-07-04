Инстасамка хочет запретить эксплуатировать детей в видеоблогинге

Певица Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, приехала в Общественную палату РФ. Знаменитость планирует заниматься безопасностью детей в интернете и выступает за запрет их эксплуатации в блогинге, сообщает Mash .

Инстасамка заявила, что это первое заседание, на котором будут обсуждать подобный закон. Она считает, что родители наживаются на детях, портят их детство ради дорогих автомобилей и бриллиантов для себя.

«Наши дорогие Кукояки! Осталось совсем недолго беспредельничать. Я перехожу к действиям», — высказалась звезда.

Ранее Инстасамка призвала общество обратить внимание на контент, который блогер Денис Кукояка создает со своей дочерью Василисой. Она обратила внимание, что на дне рождения отца девочка спела песню, в которой упоминался мужской половой орган.