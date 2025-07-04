В Суздале стартовал летний фестиваль Дениса Мацуева

Официальное открытие первого летнего фестиваля Дениса Мацуева состоялось в Суздале 29 июня. В самом сердце города — белокаменном Кремле — на праздничном концерте выступилинародный артист России Денис Мацуев, звездамировой оперной сцены, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Артисты и зрители вместе противостояли превратностям погоды, и каждое выступление музыкантов сопровождалось бурными овациями. Госоркестр под управлением Александра Сладковскогоисполнил Славянский марш и увертюру-фантазию«Ромео и Джульетта» Чайковского. Денис Мацуев символически начал свою программу пьесами из цикла Чайковского «Времена года», затем солировал во Втором фортепианном концерте Рахманинова. После чего на сцену вышла оперная дива Аида Гарифуллина, которая под аккомпанемент Дениса Мацуева исполнила две итальянские арии, легендарную песню «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого и романс Рахманинова с говорящим названием «Здесь хорошо».

После концерта Денис Мацуев поблагодарил гостей фестиваля за поддержку при сложных погодных условиях: «Для нас это пик любви к месту. Это наша юность и наше музыкальное воспитание. Мы уже более 30 лет проводим школу «Новые имена» в Суздале. Именно здесь должна звучать настоящая академическая музыка. Я не впервые встречаюсь с подобными погодными катаклизмами, но сегодня у нас первые ноты начались с сюрприза. Счастливый рояль Yamaha, на котором я выиграл Конкурс Чайковского, был специально сюда привезен в 1998-м, он мой талисман. И я всегда говорил, что в импровизации рождается что-то новое. Сегодняшний концерт был абсолютно спонтанным, в том числе, когда Аида вышла с нотами произведений, которые я никогда с ней не играл. И у нас появились новые музыкальные откровения. Я считаю, получилось очень запоминающееся открытие. Низкий поклон публике, которая, несмотря на ливень и холод, оставалась сидеть и слушать. В этом — настоящая любовь».

«Такие масштабные культурные проекты способствуют сплочению общества, укреплению сотрудничества и партнерства между странами, регионами, коллективами и исполнителями, сохранению традиций и преемственности поколений в творческой среде. А значит будет и гармоничное культурное взаимодействие и развитие, рост внутреннего туризма и целый спектр других социальных эффектов. Фестиваль в Суздале — этообращение к нашим историческим и культурным истокам. Где, как не в древнем Суздале, очень тонко чувствуется русская история, русский дух, русская культура. Город Суздаль как центр фестиваля теперь будет развиваться не только как город-музей, но и как музыкальный кластер, международный и российский центр музыкального искусства. И это знаменует для Суздаля и новые успешные культурные проекты и новые страницы истории, которые будут очень яркими и насыщенными», — заявил полномочный представитель Президента РФ Игорь Щеголев.

«Я рад вас приветствовать на Владимирской земле, в Суздале, которому в прошлом году исполнилась тысяча лет. И я не без гордости хочу сказать, что за юбилейный год в город приехало двамиллиона туристов и гостей. И мы, конечно, ожидаем, что в этом году рекорд будет побит. Владимирская земля очень творческая. У нас на этих выходных проходит сразу три музыкальных фестиваля: «ДжазМост» в Муроме, фестиваль бардовской песни «Русский характер» в Вязниках и здесь — летний фестиваль Дениса Мацуева», — отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Самый масштабный в России фестиваль классической музыки под открытым небом продлится до 5 июля. В эти дни Суздаль посетит более 40 тысяч человек. Гостей ждут концерты с участием ведущих российских музыкальных коллективов, блистательных солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства.

Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя Президента в центральном федеральном округе Игоря Щеголева и Губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Подробная музыкальная программа доступна на сайте фестиваля

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.