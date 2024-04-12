Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов

Сигнал звучит в Харьковской, Винницкой и Житомирской областях. Ранее о тревоге сообщили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. Также она объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Прошлой ночью тревога звучала по всей территории страны. Российская армия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.

Президент Владимир Путин ранее сказал, что Россия вынуждена отвечать на атаки ВСУ по своим энергообъектам.