Путин поддержал идею стамбульского договора с Киевом

Главы государств обсудили украинский вопрос в ходе встречи в четверг. Лукашенко предложил достать тот документ«, «положить на стол» и «двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — ответил Путин.

Лукашенко также отмечал, что мирные инициативы российской стороны найдут отклик у военных. Он назвал позиции договора «разумными» и «приемлемыми для Украины». Киев с ними также соглашался.

«Они же согласились, конечно», — добавил Путин.

Однако от переговоров ранее, как отмечал российский президент, отказался сам Киев, а не Москва.