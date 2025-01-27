Нелегальный мигрант в Лобне истязал дочь раскаленными металлическими предметами

Уголовное дело возбуждено на нелегально проживающего в подмосковной Лобне мужчины, который истязал малолетнюю дочь, сообщает «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным СК, отец систематически наносил телесные повреждения своей дочке раскаленными металлическими предметами, наказывая ее таким образом за различные провинности. Издевательства продолжались с января 2024 года.

Иностранец, подозревающийся в истязании ребенка, задержан по статье 117 УК РФ.

Также в ходе следствия выяснилось, что семья изверга проживала в России незаконно, в связи с чем проводятся проверки по статьям о незаконной миграции и халатности.

Доклад о расследовании этого дела должен быть предоставлен руководителю СК Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось о нападении мигрантов на подростка в Мытищах.