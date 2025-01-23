Банда мигрантов напала на подростка в ТЦ Мытищ

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения иностранцев на подростка в одном из торговых центров Мытищ, сообщает ГСУ СК России по Подмосковью .

Инцидент произошел 22 января. По предварительным данным, на парня беспричинно напала толпа мигрантов. Возраст нападавших — от 16 до 20 лет.

Иностранцы причинили подростку множественные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении несовершеннолетнего со стороны группы лиц.

Проводится комплекс следственных мероприятий. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее рабочие-иностранцы напали на журналистов в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.