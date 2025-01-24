Неизвестный пытался поджечь пороховой завод в Казани

В Казани неизвестный молодой человек, внешне напоминающий подростка, пытался поджечь пороховой завод. Он бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию предприятия, сообщает SHOT .

Возгорание быстро потушили. Остальные подробности инцидента отсутствуют.

У парня было закрыто лицо. Теперь его ищут правоохранительные органы.

Ранее в Нижнем Новгороде 20-летний мужчина поджег дверь трансформаторной подстанции. Злоумышленника задержали вскоре после преступления и возбудили в отношении его уголовное дело.

Также в Барнауле задержан студент, который пытался поджечь военкомат. Как сообщили в ФСБ, молодой человек намеревался совершить преступление по заданию кураторов с Украины. Студент хотел не допустить отправку военнослужащих в зону СВО.