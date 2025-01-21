Студент в Барнауле попытался поджечь военкомат

Как сообщили в ФСБ, молодой человек намеревался совершить преступление по заданию кураторов с Украины. Студент хотел не допустить отправку военнослужащих в зону СВО.

Опубликовано также видео задержания молодого человека. Сотрудники ФСБ поймали парня на улице и скрутили. У него при себе нашли бутылки с желтой зажигательной смесью и спички.

18 декабря в Москве мужчина метнул коктейль Молотова в автомобиль полицейских в Южном Бутове. Местные жители услышали громкий хлопок, а затем увидели, как загорелась полицейская машина, которая была припаркована под окнами жилого дома.