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Мужчина метнул коктейль Молотова в машину полицейских в Москве

Мужчина метнул коктейль Молотова в автомобиль полицейских в московском районе Южное Бутово. Его задержали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе улицы Брусилова. Местные жители услышали громкий хлопок, а затем увидели, как загорелась полицейская машина, которая была припаркована под окнами жилого дома.

Рядом с авто в этот момент стоял подозрительный мужчина. Затем он поспешил скрыться с места происшествия. Пожар удалось ликвидировать, к счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения.

Злоумышленника, бросившего в полицейский автомобиль бутылку с горючим, задержали. Его отвезли на допрос. Мотивы мужчины выясняются.

Ранее молодой человек метнул 4 коктейля Молотова в военкомат в Екатеринбурге. Внутри здания начался пожар.