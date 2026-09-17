«Адские санкции» США против России могут остаться на бумаге

Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России и Ирана, предусматривающий, в частности, пошлины до 500% на российские товары и до 100% — на импорт из стран, которые закупают российскую нефть и газ. При этом документ предоставляет президенту США право вводить такие меры, но не обязывает его это делать. Основатель AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин объяснил РИАМО, почему объявленные Вашингтоном «адские санкции» могут оказаться гораздо менее болезненными, чем звучит их название.

Почему пошлины в 500% могут ничего не изменить

По словам Мачихина, наиболее громкая часть законопроекта — пошлины до 500% на российские товары — в нынешних условиях вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику.

«Пошлины в 500% на российские товары в нынешних условиях — символический жест, который особо ничего не поменяет. Двусторонний товарооборот и так упал до минимума за десятилетия. Облагать пошлинами там нечего», — отметил эксперт.

Таким образом, гораздо большее значение может иметь не размер пошлин на российскую продукцию, а возможность давления на крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Китай и Индия оказались под главным ударом

Законопроект предусматривает возможность введения пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российской нефти и газа. Среди наиболее значимых для России партнеров здесь находятся Китай и Индия.

Однако, как подчеркнул Мачихин, принципиально важно различать предоставленное президенту право и обязательное введение таких мер.

«Конгресс передал президенту инструмент, а вместе с ним и широкие полномочия на отсрочки и исключения. Проще говоря, (Дональду – ред.) Трампу дали курок, который можно нажать, а можно и не нажимать», — пояснил основатель BitOK.

Поэтому непосредственные последствия для российской торговли будут зависеть не только от принятия законопроекта, но и от того, воспользуется ли президент США предоставленными полномочиями.

Нефть могут покупать дешевле

При реализации новых ограничений последствия для российского нефтяного экспорта все же возможны.

«Покупатели вероятно станут требовать больший дисконт на нефть, вырастут издержки на логистику и расчеты, „теневой флот“ подорожает в обслуживании. Это болезненно, но некритично», — считает Мачихин.

Таким образом, основным эффектом санкционного давления может стать не прекращение поставок российских энергоресурсов, а увеличение стоимости их экспорта и дополнительные расходы для участников цепочки поставок.

Санкции могут усилить полномочия Трампа

По мнению эксперта, последствия решения будут заметны не только для России.

«Исполнительная власть в очередной раз забрала у конгресса кусок торговых полномочий. Санкции против России стали удобным предлогом для укрепления президентской вертикали», — заявил Мачихин.

При этом дальнейший эффект новых ограничений будет зависеть от того, какие именно меры в итоге будут введены администрацией США и в отношении каких стран они будут применяться.

Для России ключевым вопросом теперь становится не сама цифра в 500%, а то, будет ли Вашингтон использовать механизм давления на крупнейших покупателей российских энергоресурсов и в каком объеме.

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