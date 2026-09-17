В Дедовске устанавливают резервные генераторы для корпусов Истринской больницы

Монтаж двух дизель-генераторов мощностью по 100 кВт начался в больничном городке Дедовска. Оборудование обеспечит резервное электроснабжение детского и терапевтического корпусов Истринской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больничном городке Дедовска начался монтаж двух дизель-генераторных установок мощностью по 100 кВт. Работы планируют завершить за 7–15 дней.

Генераторы обеспечат резервное и аварийное электроснабжение детского соматического и терапевтического корпусов. В терапевтическом корпусе размещены терапевтическое и неврологическое отделения.

«Сегодня здесь начинается монтаж генераторных установок, которые должны обеспечить резервным электроснабжением корпуса», — отметил заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Истринской клинической больницы Дмитрий Цилих.

Оборудование поставили по государственной программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Специалисты начали готовить фундаменты для установки блоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“, — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.