Жители Подмосковья подали более 23 тыс заявок на экстренную соцпомощь

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 23 тыс. раз воспользовались электронной услугой по оформлению экстренной социальной помощи на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Подмосковья свыше 23 тыс. раз воспользовались электронной услугой «Оказание экстренной социальной помощи» на региональном портале госуслуг.

Экстренную социальную помощь могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В частности, основанием могут стать инвалидность, безработица, низкий доход, повреждение или утрата жилья. Помощь предоставляют, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум, и оформить ее можно один раз в год.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

В услуге работает умный сервис, который предварительно рассчитывает право на помощь. Он учитывает количество членов семьи, их доходы за три календарных месяца до месяца, предшествующего подаче заявления, а также размер прожиточного минимума в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

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