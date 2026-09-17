«Мострансавто» вывело 18 новых автобусов на маршруты Богородского округа

Мострансавто получило 18 новых автобусов ПАЗ Citymax 8, первые машины уже начали работать на трех маршрутах в Богородском округе. Всего парк пополнят 30 таких автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто получило 18 новых автобусов среднего класса ПАЗ 320210 Citymax 8. Первые машины уже вышли на маршруты № 36 «Ногинск — Алексеево», № 10 «Вокзал — ул. Чапаева» и № 3 «Вокзал — з-д ЖБИ — Вокзал (через мкр. Полет)» в Богородском округе. На каждом из этих маршрутов работает по одному новому автобусу.

Всего в рамках обновления автопарка Мострансавто получит 30 автобусов ПАЗ 320210. Каждый автобус рассчитан на 32 пассажиров, в салоне установлены 22 сиденья. Компактные габариты позволяют машинам маневрировать в городском потоке, а кузов из материалов с повышенной коррозионной стойкостью и специальная конструкция снижают уровень шума.

Автобусы оснащены дизельным двигателем с турбонаддувом экологического класса Евро-5, шестиступенчатой механической коробкой передач, пневматической подвеской, системами отопления, вентиляции и кондиционирования. В салонах есть USB-разъемы, информационные системы, место для инвалидной коляски и противоскользящее покрытие.

Низкий пол, широкие двери и функция наклона кузова к остановке упрощают посадку для пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Безопасность обеспечивают электропривод дверей с защитой от защемления, видеонаблюдение, пневматическая тормозная система с АБС, дисковые тормоза, ГЛОНАСС/GPS и цифровой тахограф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.