СК опубликовал видео, как убийца выносил расчлененное тело в Одинцове

ГСУ СК РФ по Подмосковью продолжает расследование уголовного дела об убийстве жительницы Одинцовского округа. Опубликовано видео, как убийца выносил расчлененное тело из дома.

На видео показано, как мужчина с сумкой выходит в подъезд, потом на улицу. Грузит сумку в машину и уезжает. Позже он вернулся и снова зашел в квартиру.

В июле тело пропавшей 39-летней женщины было обнаружено в поле в подмосковном Одинцове. Его помогла найти собака убитой. 44-летний сожитель уехал из России и был объявлен в международный розыск.

Обвиняемого в убийстве нашли и задержали за границей. Его арестовали.

В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий.

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