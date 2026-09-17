Немецкий полицейский-трансгендер* изнасиловал дочь знакомой и хранил зоопорно

В Германии перед судом предстал бывший сотрудник полиции, обвиняемый в изнасиловании 14-летней девочки и хранении сотен файлов с детской и зоопорнографией. 55-летний обвиняемый, являющийся трансгендерной* женщиной, находится в мужской тюрьме Мюнхена, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Star.

Бывший полицейский в прошлом служил в элитном подразделении GSG-9 и был в командировке в Афганистане. Сейчас он отстранен от службы и находится под стражей в мужской части тюрьмы Мюнхена.

В прошлом году он изнасиловал дочь знакомой — инцидент произошел в туалете ресторана. Перед этим обвиняемый отправил девочке непристойное сообщение прямо с рабочего места в полицейском участке.

На технике обвиняемого обнаружили около 2000 файлов с детской и зоопорнографией. По данным следствия, на записях запечатлены сцены насилия над детьми, младшим жертвам было около трех лет. Также утверждается, что обвиняемый сам снимал видео с участием нескольких партнеров и собаки.

Прокуратура и защита договорились о сделке. Если обвиняемый полностью признает вину, ему грозит от 3 до 3,5 лет лишения свободы.

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