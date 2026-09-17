Подмосковное УФАС возбудило дело против Альфа-Банка из-за рассылки

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против АО «Альфа-Банк» после жалобы на рекламные письма без согласия адресата, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В управление поступила жалоба на рекламные письма с услугами банка, направленные на электронную почту заявителя. Ведомство усмотрело в действиях АО «Альфа-Банк» признаки нарушения закона о рекламе.

Дело возбудили по части 1 статьи 18 закона «О рекламе». Она запрещает распространять рекламу по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента или адресата. Наличие такого согласия должен доказать рекламораспространитель.

Если вину банка установят, ему может грозить административный штраф по части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Для юридических лиц он составляет от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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