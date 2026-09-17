В Подмосковье 24 сентября проведут прямую линию по работе УК

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 24 сентября проведет онлайн-конференцию о рейтинге управляющих организаций, лицензировании и общих собраниях собственников. На вопросы жителей ответит заместитель министра Полина Бондарева, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведет 24 сентября прямую линию, посвященную рейтингу управляющих организаций. Онлайн-конференция начнется в 10:30.

Спикером выступит заместитель министра Полина Бондарева. Участники смогут задать вопросы о проведении общих собраний собственников, лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами, работе в системе ГИС ЖКХ и получении квалификационного аттестата.

Присоединиться к онлайн-конференции можно после регистрации. Регистрация и прием вопросов открыты до 8:00 23 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.