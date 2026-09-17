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Малыш утонул в декоративном пруду на участке в Подмосковье

Происшествия

Трехлетний мальчик утонул в декоративном пруду в подмосковном Дорохово, хотя водоем огородили сеткой, сообщает «МК: срочные новости».

Мама отпустила малыша погулять по участку ненадолго, но недоглядела.

Пруд на участке был огорожен сеткой-рабицей, но в одном месте она порвалась, поэтому и случилась трагедия.

Ранее 9-месячный мальчик утонул в ванне во время купания в Уфе.

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