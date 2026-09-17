«Запорожсталь», «Искра» и дата-центр: что попало под ночной удар ВС РФ

В ночь на 17 сентября ВС РФ нанесли массированный и групповые удары высокоточным оружием по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для удара использовалось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Целями стали предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспорта, а также суда, задействованные в интересах ВСУ.

Киев и область

В столице и Киевской области удары пришлись по нескольким ключевым объектам. Среди них — цеха по производству и хранению беспилотников разных типов, в том числе средней дальности RAX-2X. Также поражено предприятие «Пегас Армс», выпускающее и хранящее дроны большой и средней дальности самолетного типа.

Кроме того, удар нанесен по промышленному объекту, где делают комплектующие для БПЛА и готовят к применению наземные робототехнические комплексы. Поражен и крупнейший дата-центр «Де Ново Дата-Центр», обеспечивающий работу серверного оборудования, которое используется в военных целях, включая обработку разведывательных данных. Еще одна цель — аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, поддерживающий бесперебойную работу военных объектов области.

Запорожская область

В Запорожье удары пришлись по металлургическому комбинату «Запорожсталь» — ключевому предприятию отрасли, где выплавляют чугун и выпускают прокатную сталь для оборонных заводов Украины и Европы.

Также поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Научно-производственный комплекс „Искра“». Там производят комплексы радиотехнической разведки и РЭБ для ВСУ, а также комплектующие для зенитных управляемых ракет.

Одесская область

В порту «Черноморск» «Герани» нанесли удар сразу по трем сухогрузам. Минобороны опубликовало видео атаки. Поражена электроподстанция «Арциз», обеспечивающая работу порта «Измаил». Удары пришлись по двум автомобильным мостам через Днестр в районе Маяков — их используют для транзита военных грузов из Румынии и порта «Измаил».

Отдельно в Минобороны сообщили, что на переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы было поражено морское судно типа «сухогруз». Оно доставляло в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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