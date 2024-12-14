Молодой человек метнул 4 коктейля Молотова в военкомат в Екатеринбурге Происшествия сегодня в 15:41 Фото - © Медиасток.рф

Молодой человек бросил четыре коктейля Молотова в отдел военного комиссариата в Екатеринбурге. Он расположен на проспекте Ленина, сообщает Baza.

Инцидент произошел вечером 13 декабря. Парень извлек из сумки четыре бутылки с зажигательной смесью и начал бросать их друг за другом в окно отдела военкомата. Внутри здания начался пожар. Возгорание потушили за короткий срок. Имущество не пострадало. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают поджигателя. Ранее неизвестный подросток поджег банк, администрацию и пожарную машину в Приморье.