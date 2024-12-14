Молодой человек метнул 4 коктейля Молотова в военкомат в Екатеринбурге
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Молодой человек бросил четыре коктейля Молотова в отдел военного комиссариата в Екатеринбурге. Он расположен на проспекте Ленина, сообщает Baza.
Инцидент произошел вечером 13 декабря. Парень извлек из сумки четыре бутылки с зажигательной смесью и начал бросать их друг за другом в окно отдела военкомата. Внутри здания начался пожар.
Возгорание потушили за короткий срок. Имущество не пострадало. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают поджигателя.
Ранее неизвестный подросток поджег банк, администрацию и пожарную машину в Приморье.