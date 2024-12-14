сегодня в 14:25

Неизвестный подросток поджег банк и пожарную машину в Приморье

Неизвестный устроил поджег банка, администрации и пожарной машины в городе Большой Камень в Приморском крае. Об этом сообщает Baza .

Сначала хулиган разбил стекло в офисе банка и устроил поджог. Возгорание ликвидировали в краткий срок.

Затем неизвестный попробовал поджечь здание местной администрации. До нее от отделения банка всего 300 метров. Во время совершения преступления очевидцы зафиксировали убегающего мужчину.

После обоих инцидентов загорелась пожарная машина. Неизвестно, связаны ли эти случаи между собой, но все они произошли за короткий промежуток времени.

Подозреваемого задержали. Ему 16-17 лет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что заставило подростка так поступить.

Ранее посетитель облил бензином и поджег крыльцо ночного клуба в подмосковных Люберцах.