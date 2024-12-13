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Посетитель облил бензином и поджег крыльцо ночного клуба в Люберцах

Неадекват облил бензином и поджег крыльцо ночного клуба в Подмосковье. Неадеквата оперативно задержали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в городском округе Люберцы. На опубликованных кадрах видно, как мужчина обливает горючим входную дверь, крыльцо и дорожку, ведущую к заведению. Затем злоумышленник совершает поджог.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали мужчину на месте преступления.

Ранее житель Смоленска отрезал мизинец 10-летнему сыну, запер в квартире и поджег ее. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили в квартире тело школьника.