Житель Смоленска отрезал мизинец сыну, запер в квартире и поджег ее

51-летний житель Смоленска разозлился на 10-летнего сына, потому что тот не слушался, отрезал ему мизинец, запер в квартире и поджег ее. Ребенка не удалось спасти, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в доме на улице Черняховского. В трехкомнатной квартире произошел пожар. Внутри помещения приехавшие на вызов пожарные обнаружили тело школьника. Ребенок учился в местной школе в третьем классе.

Пожарные также обнаружили, что у мальчика не было пальца на левой руке. Кроме того, на лице ребенка были синяки. Отца школьника задержали правоохранители.

Отмечается, что мужчина воспитывал сына один. Мать мальчика умерла пять лет назад. Отец погибшего уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 2022 году.

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