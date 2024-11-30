Задохнулся на месте: россиянин сломал кадык сыну своей девушки на первом свидании

В Белгородской области 41-летний мужчина сломал кадык сыну своей новой девушки на первом же свидании. Парень скончался на месте от удушья, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 27 ноября в городе Строитель. Кирилл познакомился в интернете с 50-летней Оксаной и на первое свидание пригласил к себе домой. При этом женщина пришла не одна, а со своим 27-летним сыном Николаем.

Мужчины сразу не поладили и около 02:00 между ними произошел конфликт, переросший в драку. Кирилл повалил Николая и надавил коленом на горло, сломав кадык. В результате полученной травмы парень задохнулся на месте.

Правоохранительные органы задержали Кирилла. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Выяснилось, что Кирилл уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики.