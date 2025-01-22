Нижегородец поджег трансформаторную подстанцию на ж/д по указаниям мошенников

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело на 20-летнего мужчину, который поджег трансформаторную подстанцию. По информации транспортной полиции, он поджег дверь объекта, который обеспечивает освещение на станции Нижний Новгород-Сортировочный. Злоумышленника задержали вскоре после преступления, сообщает pravda-nn.ru .

Как выяснилось, причина его поступка связана с мошенничеством. В ноябре 2024 года мужчина, общаясь с девушкой по имени Ангелина, попал в ловушку. При переходе по ссылке из переписки с собеседницей с его карты было снято 14 тыс. рублей.

Позднее нижегородцу позвонили, представившись сотрудниками банка, и сообщили, что его деньги использованы для финансирования ВСУ. Мошенники сказали ему, что для избежания последствий он должен выполнить их поручение.

Поддавшись на обман, мужчина перевел деньги на счета аферистов и подготовил зажигательную смесь, с которой попытался поджечь подстанцию. Все свои действия молодой человек фиксировал на видео, а затем отправил снятые материалы куратору. В настоящее время он находится под стражей.