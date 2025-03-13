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Неизвестные вымогали деньги у семьи в Москве с помощью угроз с беспилотника

В Москве неизвестные воспользовалась беспилотником, чтобы вымогать деньги у семьи. Они даже сбросили на частный дом муляж взрывного устройства, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Марушкинском поселении в Новой Москве. Однажды члены семьи, проживающие там, заметили над своим частным домом квадрокоптер.

С БПЛА была сброшена записка на имя главы семьи вместе с муляжом взрывного устройства. В письме было сказано, что сына мужчины якобы «заказали» за большую сумму.

Неизвестные заявили, что заказ могут отменить, если глава семьи отправит на указанный криптокошелек биткоин, что эквивалентно около 7,2 млн руб.

Мужчина не поддался на провокацию и не стал переводить деньги. Известно, что его сын в данный момент находится за границей.

Таким образом, этот случай стал первым в РФ, когда при вымогательстве использовался беспилотник с муляжом СВУ.

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