Замгендиректора РЭО по инвестициям проверила ход строительства КПО «Островский»

Представитель Российского экологического оператора — заместитель генерального директора РЭО по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности Екатерина Степкина — ознакомилась с ходом реализации одного из самых значимых инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по строительству комплекса переработки отходов «Островский», передает пресс-служба РЭО.

Его мощность обработки достигнет 600 тыс. тонн отходов в год.

«Для Санкт-Петербурга одним из приоритетных объектов по обращению с отходами стал комплекс „Островский“. Его ввод запланирован на 2026 год. Сейчас на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Например — в данный момент ведётся сборка оборудования, необходимого для эффективной сортировки отходов. После завершения монтажа его проверят на надежность и работоспособность», — рассказала Екатерина Степкина.

Комплекс переработки отходов «Островский» рассчитан на обработку 600 тысяч тонн отходов в год. Из них большая часть будет идти на утилизацию.

На строительство «Островского» РЭО уже направил 14,6 млрд рублей. Это более 90% стоимости всего проекта, который на стадии начала строительства оценивался в 16,2 млрд рублей.