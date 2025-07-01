Заместитель главы Павлово-Посадского округа провел еженедельное оперативное совещание

сегодня в 16:48

Мероприятие традиционно прошло в здании Администрации Павлово-Посадского городского округа 30 июня.

Ресурсоснабжающие организации отчитались о запуске котельной БЖД после проведения планового ремонта. Сейчас также продолжаются работы на объектах, вошедших в государственную программу по ремонту и модернизации сетей тепло- и водоснабжения.

Дорожные службы поделились приятными новостями: на автодороге «Павловский Посад — Субботино — Электросталь» Мосавтодор начал установку новых остановочных павильонов — всего будет построено три.

Также обсуждалась тема ремонта дорог: начаты работы по фрезерованию проезжей части на улице Свердлова. Завершается строительство тротуаров на улице Карповская, закончилось строительство тротуара на улице Буденного в Электрогорске.

Блок здравоохранения доложил о проведении профилактического мероприятия: 5 июля в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде можно пройти диспансеризацию, а 3 июля в 15:00 в Электрогорске пройдет прием жителей по медицинским вопросам.

Отдельное внимание присутствующие уделили текущим вопросам: ремонту кровель, подтоплениям, состоянию дорог и тротуаров. Погода этот вопрос заставляет держать на особом контроле и более оперативно реагировать на обращения жителей.

Поднимались вопросы мобильности и создания доступной среды. Управляющим компаниям поручено быстро и качественно решать проблемы, с которыми сталкиваются жители Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.