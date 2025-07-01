Прием граждан по вопросам благоустройства и ЖКХ прошел в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Николаевич Белоусов 1 июля провел личный прием граждан в приемной администрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе приема к нему обратились 9 заявителей по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы касались улучшения городской среды и обслуживания жилых домов.
Александр Николаевич внимательно выслушал каждого посетителя, выслушал их комментарии и предложения, а также предоставил подробные разъяснения в рамках действующего законодательства.
Обсуждаемые на приеме темы охватывали широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий проживания, ремонтом муниципальных объектов, улучшением состояния дворов и эффективной работой коммунальных служб.
Все обращения были зарегистрированы, а Александр Николаевич подчеркнул важность оперативной и качественной реакции на запросы граждан, поэтому он дал поручение представителям городских служб в очном формате встретится с заявителем на месте проблемы и предложить пути их решения.
Также Белоусов отметил, что ответы и решения по каждому из вопросов будут предоставлены заявителям в установленный законодательством срок — не позднее 30 дней с момента регистрации обращения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.
«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.