Прием граждан по вопросам благоустройства и ЖКХ прошел в Павловском Посаде

В ходе приема к нему обратились 9 заявителей по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы касались улучшения городской среды и обслуживания жилых домов.

Александр Николаевич внимательно выслушал каждого посетителя, выслушал их комментарии и предложения, а также предоставил подробные разъяснения в рамках действующего законодательства.

Обсуждаемые на приеме темы охватывали широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий проживания, ремонтом муниципальных объектов, улучшением состояния дворов и эффективной работой коммунальных служб.

Все обращения были зарегистрированы, а Александр Николаевич подчеркнул важность оперативной и качественной реакции на запросы граждан, поэтому он дал поручение представителям городских служб в очном формате встретится с заявителем на месте проблемы и предложить пути их решения.

Также Белоусов отметил, что ответы и решения по каждому из вопросов будут предоставлены заявителям в установленный законодательством срок — не позднее 30 дней с момента регистрации обращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.