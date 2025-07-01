Авито направил более 1,8 млрд рублей на социальные проекты за 3 года

За последние три года Авито перечислил на социальные проекты более 1,8 млрд рублей, заявил в ходе ПМЭФ на дискуссии «Технологии на службе общества: как инновации меняют социальный сектор экономики» управляющий партнер Авито Иван Гуз.

«Наша миссия так и звучит: помогать каждому человеку улучшить свою жизнь и жизнь людей вокруг. Представьте себе: ежедневно миллионы пользователей посещают нашу платформу — примерно 20 млн продавцов и около 30 млн покупателей. Более 200 тыс. объявлений требуют мгновенного сопоставления спроса и предложения, чтобы люди находили друг друга и взаимодействовали эффективно», — поделился Гуз.

Благотворительные механики платформы нацелены как на постоянную помощь, так и на вовлечение пользователей в поддержку пострадавших во время ЧС. Так, пользователи имеют возможность передавать необходимые вещи нуждающимся во время экстренных ситуаций совершенно безвозмездно, в этом случае платформа компенсирует доставку. Также и сами пользователи активно предлагают пострадавшим необходимые товары за символическую цену.

Кроме того, Авито сотрудничает с различными фондами и организациями напрямую. Один из примеров — совместный проект на платформе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Во время поисковых операций добровольцы получают бесплатное жилье от компании, а пользователи могут перевести средства на потребности отряда или предложить необходимое оборудование: за два года таким образом было направлено более 15 млн рублей и более 2 тыс. заявок на передачу инвентаря.

В этом году на платформе появился специальный бейдж, которым помечают аккаунты пользователей, которые хотя бы один раз приняли участие в благотворительных проектах на Авито. На данный момент их получили уже почти 800 тыс. человек.

Кроме социальных механик и акций Авито дает возможность пользователям задуматься об окружающей среде. В 2022 году был запущен специальный калькулятор, который показывает пользователям, сколько ресурсов удалось сохранить благодаря перепродаже товаров. Благодаря активности пользователей Авито за 17 лет существования платформы удалось избежать выбросов парниковых газов в объеме 237 млн тонн. Сэкономленный объем CO2 можно сравнить с высаживанием 1,5 млрд деревьев.

Также на сайте компании есть карта раздельного сбора, которая показывает ближайшие пункты приема вторсырья. Механизм вывоза вещей от пользователей направлен на переработку и помощь нуждающимся. На карте более 70 тыс. точек в более чем 130 городах РФ из 80 регионов.