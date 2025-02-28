Трое сотрудников «Макфы» вымогали взятку в размере 16 млн рублей

В Челябинске проведено задержание должностных лиц акционерного общества «Макфа». Их подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере — 16 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники СУ СК РФ по Челябинской области завели уголовные дела на директора по закупкам и снабжению, а также начальника службы закупа зерна «Макфы» за попытку получить взятку в особо крупном размере.

Еще один фигурант уголовного дела — менеджер службы закупа зерна на предприятии. Его подозревают в посредничестве при получении взятки.

Следователи считают, что с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года должностные лица «Макфы», действуя группой лиц по предварительному сговору, собирались получить от представителя коммерческой организации 16 млн рублей. Взамен на это они должны были подписать спецификации к договору на продажу пшеницы. Но фигурантов задержали силовики после того, как те получили одну из частей взятки — 1 млн рублей.

Сотрудники СК РФ проводят следственные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании в отношении них меры пресечения.

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