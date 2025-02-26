ФСБ задержала вице-губернатора Вологодской области за вымогательство 100 млн руб

Сотрудники ФСБ и следователи Вологодской области задержали вице-губернатора региона Дениса Алексеева и главу представительства области в Москве Кирилла Бочарова. Их подозревают в вымогательстве 100 млн рублей у предприятия, сообщает «Коммерсант» .

Крупную сумму требовали у руководства лесопромышленной компании за продление договоров на аренду участков под вырубку. Алексееву и Бочарову предъявили обвинение по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере, однако фигуранты свою вину отрицают.

По данным источников в силовых структурах, Алексеева и Бочарова взяли с поличным при получении взятки в 30 млн рублей прямо в здании регионального представительства. Следователи отметили, что это лишь часть незаконного вознаграждения. В том числе деньги чиновники брали за покровительство и будущую помощь в участии в инвестиционных проектах.

До этого Бочаров уже успел получить 20 млн рублей от АО «Березник». Однако уже тогда лесопромышленники обратились в правоохранительные органы, поэтому встреча с передачей взятки проходила под их контролем.

Ранее осужденный за взяточничество бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подал ходатайство, в котором попросил суд снять с него судимость. Он пробыл в местах лишения свободы 8 лет.