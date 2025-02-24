Осужденный за взяточничество экс-министр Улюкаев просит о снятии судимости

Осужденный за взяточничество бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев подал ходатайство, в котором попросил суд снять с него судимость, сообщает РИА Новости .

«В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости», — сообщили в Никулинском суде Москвы.

Улюкаев пробыл в местах лишения свободы 8 лет. Его освободили по УДО в мае 2022 года. Ходатайство о снятии судимости рассмотрят 10 марта.

Бывшего министра экономического развития задержали в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у нефтяной компании «Роснефть». Чиновник планировал получить от руководства 2 млн долларов. В конце 2017 года Улюкаев приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в 130 млн рублей.

После освобождения он признавался, что почувствовал себя «человеком среди людей». Сейчас Улюкаев сосредоточился на том, чтобы проводить время с близкими.